DÜZCE (İHA) – Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, tekrar aday olacağını dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının üst seviyeye çıktığı bugünlerde Beyköy Belediyesi serinleten bir tesisi Düzce’ye kazandırdı. Orman arazisi içerisinde 48 dönüm alan üzerine kurulan Kaledibi kır lokantasında kamelyalar, oturma grupları, piknik alanları ve şelale bulunuyor. Tesisi Düzce’ye kazandırmak için uzun uğraşlarda bulunduklarını dile getiren Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, “ Düzce Bölgemize ve Beyköy Beldemize güzel bir tesis kazandırdık. Burası 48 dönüm bir arazidir. Bu araziyi, Beyköy Belediyesi olarak 20 yıllığına kiraladık iki yıl önce. İki yıldır burada inşaat çalışması vardı, çalışmalarımızı tamamladık ve hizmete açtık. Resmi açılışımızı önümüzdeki hafta içerisinde yapacağız. Burayı iki bölümden oluşturduk, restorana ait 10 dönüm bir arazi. İkinci bölümde günübirlikçi vatandaşlarımızın kendi imkânları ve yiyecekleri ile gelerek, oradaki alanda kendi işlerini kendileri görecekleri bir arazi. Mangal yapacak yerlerimizi yaptık, yaklaşık yirmi tane mangal yapacak yerimiz var. Buraya ciddi bir talep var. 48 dönüm alanın şuan da 20 dönüm alanı faaliyette, 20 dönüm daha arkaya doğru bu sene yapıp, seneye kadar mesire alanını genişleteceğim. Buraya yaptığımız projenin içerisinde bir kır lokantası ve kır kahvesi vardı. Kır lokantasını yaptık ama kır kahvesini yapamadık. İnşallah ilerideki boşluğu da 250 metrekare kır kahvesini seneye yapacağız. Burada ciddi bir yatırım var, vatandaşlarımızın ilgi gösterdiğini görünce bizde mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir döneme daha talibim”

Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, tekrar aday olacağını ve bir döneme daha talip olduğunu dile getirerek, “Üç dönem kuralına takılmıyorum. İlk dönemim 2009 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden girdim ve dört yıla yakın Milliyetçi Hareket Partisi’nde Belediye Başkanlığı görevi yaptım. Daha sonra 2013 yılının sonun da AK Parti’ye geçtim, ikinci ve üçüncü dönemi AK Parti’de seçildim. Yani şuan da üçüncü döneme takılma şansımın olmadığını biliyorum. Ben bir döneme daha talip olduğumu buradan da söyleyebilirim, bunu her yerde söylüyorum. Bazen çıktığım televizyon programlarında, bana sorduklarında şunu söylüyorum: Ben bir dönem daha yapacağım ama benim cenazemin belediyenin önünden kaldırılmasını istiyorum. Yani ölene kadar belediye başkanlığı yapmak istiyorum diyerek bazen böyle espri yapıyorum. Önümüzde 8 ay var seçimlere, benim için sekiz ay beş yılım var,belediye başkanlığını bitirmek için ve talibim” şeklinde konuştu.

“Beyköy’ün alt yapı sorununu çözdük”

15 yıldır belde de başkanlık yaptığını vurgulayan Başkan Kılıç, “ Biliyorsunuz ki ben 15 yıldır Belediye Başkanıyım. Beyköy’de altyapı sorunun tamamını çözdüğümüzü söyleyebilirim. Üstyapı konusunda da 30-35 Km’lik bir yol ağımızın, altyapısını tamamladık. Yeni imara açtığımız alanların altyapısını bitirmeye çalışıyoruz, üstyapıları ise daha sonra yapacağımız yatırımlar. Şuan da Beyköy’de altyapı ile ilgili biri sorunumuz olmadığını, iki tane sokak kaldı, onun da yeni açılan yollarla birlikte yatırımını kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Biz sorunlarımızı bitirmişiz Beyköy’ü pırıl pırıl bir şehir haline getirmişiz. Köyden olmaktan çıkmışız ve bir şehir kültürüne girmişiz. 15 yılda çok şeyler yaptık, ikinci dönemim de çok büyük yatırımlar yaptım. Bu dönem hepimizin de bildiği gibi, son beş yılı değerlendirecek olursak; iki yıl pandemi dönemi yaşadık ve çalışmalarımız olmadı çok fazla, arkasından bir deprem oldu, arkasından iki yıl üst üstte sel oldu ve bölgemizde sel ciddi tahribatlara yol açtı. Geçen seneki sel de, bir hafta içme suyu ana kaynaklarına ulaşamadık, selden ve ulaşım olmadığından dolayı. Bir hafta burada susuz kaldık, tankerlerle su dağıttık insanlara. Bu seneki selde ise bir gün su veremedik, Uğur Suyu yolunda kopan hatlarımız olmuştu, Düzce Belediyesi’yle beraber, aynı sorunu yaşıyoruz her yıl. Tamirini yaptık bir gün sonrasında ise suyumuzu verdik” dedi.

“Beyköy’ün mahalle olmasını istemiyorum”

Beyköy’ün mahalle olmasını istemediğini vurgulayan Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Beyköy’ün, ilçe olmasına yönelik taleplerimiz olmuştu zamanında. Bunun derinine gittiğimiz de ve araştırma yaptığımızda bunun uygun olmayacağını gördük. Çünkü; Beyköy ve Düzce arası beş dakika yani 6 km olduğu için, devlet böyle bir ulaşım imkanı varken, böyle bir yatırım yapar mı? Yani devletin diğer kurumlarını buraya taşır mı? Bence taşımaz. Sayın Devlet Bahçeli’nin, illeri 100’e, ilçeleri ise 1000’e çıkarma teklifi var. Bu proje gerçekleşirse, Düzce İlinin hangi sınıfa gireceğini bilmiyoruz ama, yüksek nüfuslu bir il sınıfında olursa, biz de belki merkez ilçe oluruz. Ben Beyköy’ün Mahalle olmasını istemiyorum.”