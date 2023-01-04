Üniversite öğrencileri ile söyleşi yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Gençlerimizin gücünü yanımızda hissettiğimizde daha özgüvenli ilerliyoruz. Bu açıdan daha çok gence ulaşan onların enerjisinden, azminden ve görüşlerinden istifade eden belediye olmayı sürdürecek, Bafra’yı hep birlikte yönetip daima ileriye taşıyacağız” dedi.

Üniversite öğrencileri ile söyleşi yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Gençlerimizin gücünü yanımızda hissettiğimizde daha özgüvenli ilerliyoruz. Bu açıdan daha çok gence ulaşan onların enerjisinden, azminden ve görüşlerinden istifade eden belediye olmayı sürdürecek, Bafra’yı hep birlikte yönetip daima ileriye taşıyacağız” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’nde düzenlenen ‘Başkan Öğrenci Buluşması’nda öğrencilerle bir araya geldi. Turizm Fakültesi Hanife Aşcı Konferans Salonu’nda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi programında eğitimlerine devam eden öğrencilerin ilçede karşılaştıkları sorunlarını dinleyen Başkan Kılıç, farklı konularda kendisine yönetilen soruları cevaplandırdı.

Söyleşi programına Turizm Fakültesi’nin yanı sıra İşletme Fakültesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler katıldı. İlçede bulunan iki fakültenin kendileri için bir şans olarak değerlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Başta Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali olmak üzere birçok organizasyonda birlikte hareket ederek projeler ortaya koyduk. Bugünkü söyleşi programımızda da genç kardeşlerimizin Baframıza katma değer sağlayacak düşüncelerini dinledik, bizim onlar ile alakalı olan projelerimizi anlattık” diye konuştu.

Her zaman olduğu gibi yine eğitim ile alakalı öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kılıç, “Gençlerimizin gücünü yanımızda hissettiğimizde daha özgüvenli ilerliyoruz. Bu açıdan daha çok gence ulaşan onların enerjisinden, azminden ve görüşlerinden istifade eden belediye olmayı sürdürecek, Bafra’yı hep birlikte yönetip daima ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Hamit Kılıç üniversite öğrencilerine ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde yaşamaları için farklı projeler hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

‘Başkan Öğrenci Buluşması’nın ardından öğrencilere hamsi ızgara ikram edildi.