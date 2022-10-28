Cumhuriyet coşkusunu 100’üncü kez yaşamaya bir kala Buca’yı Türk bayrağı ile donatan Buca Belediyesi, kentin en işlek yeri olan Forbes Caddesi’ne özel çalışma yürütüyor. 29 Ekim coşkusunu halkla paylaşan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, esnafla sohbet ederek Türk bayrağı hediye etti.

Cumhuriyet coşkusunu 100’üncü kez yaşamaya bir kala Buca’yı Türk bayrağı ile donatan Buca Belediyesi, kentin en işlek yeri olan Forbes Caddesi’ne özel çalışma yürütüyor. 29 Ekim coşkusunu halkla paylaşan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, esnafla sohbet ederek Türk bayrağı hediye etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde, Buca’da coşkuyu zirveye taşımak için birbirinden güzel etkinlikler hazırlayan Buca Belediyesi, başlangıcı sokaklardan yaptı. Birim müdürleri eşliğinde tek tek bütün iş yerlerini ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Şirinyer esnafı ile sohbet etti, vatandaşların önerilerini dinledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel düzenlenen etkinliklere de halkı davet eden Başkan Kılıç, esnaflara Türk bayrağı da hediye etti.