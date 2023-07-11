Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarları ağırladı. İlçeyle ilgili tüm konuların ele alındığı toplantıda muhtarlar bölgeleriyle ilgili talep ve isteklerini dile getirdi. Ulubatlı Hasan Mahallesi Kafe Karatay’da gerçekleştirilen ve muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarlara hitap eden Hasan Kılca, Karatay’daki yaşam standardının yükselmesinde ve hizmetlerin daha nitelikli hayata geçmesinde muhtarların büyük katkısı bulunduğunun ifade etti.

“Akçeşme Mahallesi’nde turizmin kalbi olacak projemizin çalışmaları sürüyor"

Belediyenin hayata geçirdiği son yatırımlar ile yeni projeleri anlatan Başkan Kılca, “Hemşerilerimize en nitelikli hizmeti sunma çabası içerisindeyiz. Tabii ki bu anlamda mahalle muhtarlarımız da belediyelerimizin ayrılmaz bir parçası. Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında bir köprü oluşturan sizler, vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini bize her fırsatta aktarıyorsunuz. Bizler de bunları hızlı bir şekilde ve bölgenin ihtiyacına göre yerine getirme gayretindeyiz. Mahallelerdeki ortaya çıkan ihtiyaçları ve sorunları muhtarlardan almak, işimizi de oldukça kolaylaştırıyor. Mahallelerimize büyük yatırımlar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim alanında ilçemize 129 derslik kazandırdık. Yapımına başladığımız yeni gençlik merkezimizi tamamlamak üzereyiz. Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nu kısa bir süre önce tamamlayarak hizmete açtık. Belediye bütçemizden büyük pay ayırdığımız spor merkezimizin yapımına başladık. 372 milyon liraya mal edeceğimiz bu merkezi gençlerimize armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Turizmle ilgili ciddi yatırımlar yapıyoruz”

Hafta sonu Lavanta ve Gül Bahçelerimizde Karataylı hemşehrileri ile buluştuğunu söyleyen Başkan Kılca, “Gezdiğimde şunu gördüm Konya’dan gelenler kadar Konya dışından gelen vardı. Yani bizim amacımız sadece alt yapı çalışmaları değil, aynı zamanda Konya’nın turizmine katkı sağlayacak hizmetler üretmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Turizmle ilgili ciddi yatırımlar yapıyoruz. Obruk Hanı, Savatra Antik Kenti, Mevlana arkası kentsel dönüşümü gibi. Yine Akçeşme Mahallesi’nde çok güzel bir proje çalışıyoruz. Projemiz hayata geçtiği zaman turizmin kalbi olacak. Doğanlar, Aziziye Mahallelerimizin dönüşümü ile ilgili kamulaştırma çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Sağlık Ocakları, Karakol, Bilim Sanat Merkezi ve bunun gibi diğer birçok yatırımı ilçemize kazandırdık” dedi.

“Hizmetlerimizi ihtiyaçlara göre şekillendiriyor, ortak akılla hareket ediyoruz”

Başkan Kılca, Karataylıların huzur ve refahı için muhtarlar ile iş birliği halinde olduklarını aktararak, “Hemşerilerimizin huzur ve güveni için ne gerekiyorsa elimizden gelen gayreti ortak akılla sürdürüyoruz. Karatay’ımızın her mahallesi bizim için çok değerli. Mahallelerimizin arasında hiçbir zaman merkez ya da merkeze uzak farkı yapmadık. Hangi mahallemizde ne ihtiyaç varsa hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Bu çerçevede tüm muhtarlarımızın Karatay’da yapılan işlerde emeği, alın teri olduğuna bizzat şahidim. Hepimizin amacı gayesi Karatay’a hizmet etmek. İşte bu gayreti tüm muhtarlarımızda görüyoruz. Muhtarlarımızla yakaladığımız bu ekip ruhu, mahallelerimize nitelikli ve verimli hizmetlere vesile oluyor. Geriye baktığımızda arkamızda hoş bir seda bırakmak bizim için en önemlisi. Bu vesileyle bizlerin mahallelerdeki önemli destekçilerimiz konumunda olan siz kıymetli muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Karatay yerel yönetimler hizmetlerinde örnek bir ilçe”

Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ise Karatay’ın yerel yönetim hizmetlerinde örnek bir ilçe olduğunu söyledi. Ali Eken, muhtarlar olarak ilçenin gelişimi için 7 gün 24 saat sahada olduklarını ifade ederken Karatay’a hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Eken; Karatay’a yapılan yatırımlarda emeği geçen başta Hasan Kılca olmak üzere herkese teşekkürlerini sunup, muhtarlar olarak Karatay’ın değişim sürecine ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.