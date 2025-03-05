Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ‘Teravih Buluşmaları’ kapsamında Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kılca ve Akif Demirci namazın ardından Kıbrıs gazileri Şükrü Güler ve Hasan Mucuk'u evlerinde ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Karaveliler Camii’nde kılınan teravih namazının ardından mahalle sakinleri ile buluştu.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılca, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ruhunu pekiştirdiğini belirterek; “Ramazan ayı, bizi bir araya getiren, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendiren mübarek bir zaman dilimi. Bu ayda gönüllerimizi birleştirmek, dualarımızda ortak olmak büyük bir nimet.

Bizler de bu düşünceyle her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarımızla bu güzel ayın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

HASAN KILCA’DAN GAZİLERE ZİYARET

Hasan Kılca Teravih Buluşmasının ardından Kıbrıs gazileri Şükrü Güler ve Hasan Mucuk’u evlerinde ziyaret etti.

Gazilerle yakından ilgilenen Başkan Kılca, gazilerin vatan için verdiği fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek minnettarlığını dile getirdi. Gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca şöyle konuştu; “Bugün burada gazilerimizle birlikte olmaktan ve hayır dualarını almaktan büyük bir mutluluk duyduk. Gazilerimiz, vatanımız için canlarını ortaya koymuş kahramanlarımızdır. Onların duaları ve varlığı güç veriyor. Bizler de Gazilerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacak, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA

Kıbrıs gazileri Şükrü Güler ve Hasan Mucuk da Başkan Kılca’nın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Başkanımızın bizi unutmaması ve her zaman yanımızda olması bizi çok mutlu ediyor. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarı diliyoruz” şeklinde konuştular.