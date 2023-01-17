Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Parkı’nda yapım çalışmaları süren Kafe Karatay’ı inceledi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Parkı’nda yapım çalışmaları süren Kafe Karatay’ı inceledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Kafe Karatay projesini hayata geçiren ve bu projesiyle şehre yeni bir marka kazandıran Karatay Belediyesi, bugüne kadar Büyüksinan Mahallesi, Karatay Trafik Eğitim Parkı ve Ahmet Çalık Parkı’nda olmak üzere 3 Kafe Karatay’ı vatandaşların hizmetine sundu. Ulubatlı Hasan ve Çelebi Kafe Karatay’arın ise yapım çalışmaları sürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Ulubatlı Hasan Parkı’nda yapımı süren Kafe Karatay’ın çalışmalarını inceledi.

“Karatayımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz’

Kafe Karatay’lar ile ilçede olmayan bir hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yatırımlar ile ilçeye değer kattıklarını söyledi. Kafe Karatay markasının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Hasan Kılca, “Karatay; eğitimden sanata, spordan turizme kadar hayatın tüm alanlarında bir değişim süreci yaşıyor. Bu noktada Karatay’ımızı yeşil kuşak parklarla donatıyoruz. Parklarımızın içerisinde de hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyacını gidermek amacıyla ilçemizde Kafe Karatay’lar oluşturuyoruz. Kafe Karatay şubemizin birini de içerisinde bulunduğumuz Ulubatlı Hasan Mahallemizdeki Ulubatlı Hasan Parkı’na yapıyoruz. Parkımızın içerisindeki Kafe Karatay tamamlandığında hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet edecek. Kafe Karatay Şubelerinin bir diğerini de Çelebi Mahallesi’ndeki Çelebi Parkımızın içerisine inşa ediyoruz. Yine aynı şekilde Adalet Parkı’na da bir Kafe Karatay Şubesi kazandıracağız. Şehrimize hizmet etmek için gece gündüz demeden parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu yatırımlarımızın Karatay’ımıza Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.