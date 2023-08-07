Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin, Karataylı çocuklar ve gençlerin Yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirebilmeleri amacıyla düzenlediği “Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu” eğitimleri devam ediyor.

Karataylı ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı olarak yapılan “Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yaz Okulu” eğitimleri devam ediyor. Eğitime katılan 750 öğrenci, yaklaşık 1 ay boyunca Kur’an-ı Kerim eğitiminden yüzmeye, paintballdan, şehir içi ve şehir dışı gezilerine, doğa kamplarından kişisel gelişime kadar daha birçok etkinliğe katılıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, projenin uygulandığı okulları ziyaret ederek yaz okulu eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

“Geleceğimiz ve gençlerimiz için üzerimize düşeni yapıyoruz”

Karatay Kent Konseyi Yaz Okulu’na katılan öğrencileri tebrik eden Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Kent Konseyi ve Gençlik Meclisimizin koordinasyonunda ilçemizdeki ortaokul ve lise düzeyindeki gençlerimize yönelik olarak bu yıl da Yaz Okulu düzenliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destek verdiği projemizle çocuklarımız yaz boyunca hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Geleneksel ve modern sanat atölyeleri, geziler, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin de olduğu Yaz Okulumuza katılan tüm yavrularımıza ben başarılar diliyorum. Bizler de Karatay Belediyesi olarak çocuklarımız için gayret etmeye devam edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz ve hepsini çok seviyoruz. Bu bağlamda kendileriyle yakından ilgilenen kent konseyimize, gençlik meclisimize, hocalarımıza ve ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.