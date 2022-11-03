Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki okulları ziyaret ederek, eğitime her zaman öncelik verdiklerini ve ilçedeki eğitim kurumlarının dönüşüm ile gelişimi için çok gayret gösterdiklerini söyledi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki okulları ziyaret ederek, eğitime her zaman öncelik verdiklerini ve ilçedeki eğitim kurumlarının dönüşüm ile gelişimi için çok gayret gösterdiklerini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın ilçe genelindeki bütün okullarına ziyaretleri devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle buluşarak hem okulların ihtiyaçları ile taleplerini yerinde alıyor hem de okul ve öğrencilerin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda Mustafa Aydın İlkokulu, İsa Can Bezirci İHO ve Ortaokulu, İzzet Bezirci İlkokulu, Karkent İlkokulu, Fevzi Çakmak Anaokulu, Zeliha Seymen İlkokulu, Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulu, Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Karatay Kocatepe İlkokulunu ziyaret eden Hasan Kılca ve Sami Sağdıç, bu hafta da Celal Akın İlkokulu, Aliye Hüseyin Tekbaş İlkokulu, Karatay Belediyesi Anaokulu, Yusuf İzettin Horasanlı İlkokulu, Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu ve Karatay Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’ın yanı sıra Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam eşlik ediyor.

“Eğitim kurumlarımızın gelişimi için hep birlikte çalışıyoruz”

Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik hayata geçirilen hizmetler ile yeni projeler hakkında okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri ziyaretlerde bilgilendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu buluşmalara büyük önem verdiğine vurgu yaptı. Eğitime her zaman öncelik verdiklerini ve ilçedeki eğitim kurumlarının dönüşüm ile gelişimi için çok gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Kılca, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber uzun bir süredir ilçe genelindeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. Çünkü eğitim her zaman önceliğimiz. Bu çerçevede son 3 buçuk yılda okullarımıza FIFA normlarında suni çim halı saha yaptık. İlçemize 6 yeni eğitim tesisi kazandırdık. Okullarımıza robotik kodlama çalışmalarının yürütüldüğü atölyeler kuruyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğimizi sürdürüyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimize TÜBİTAK Bilim ve Teknik ile Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerini ücretsiz ulaştırıyoruz. Karatay Kent Konseyimiz ile beraber güzel etkinlikler yapıyoruz. Amacımız ilçemizdeki eğitim kadrosunun okulların veya öğrencilerin ihtiyaçlarından çok tamamen eğitime odaklanmasını sağlayabilmek. Bu ziyaretlerimizin amacı da bu. Heybemizdeki sevgi, tebessüm ve heyecanla eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Hasan Başkanımız eğitime değer veriyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın ilçede eğitime büyük destekler verdiğini dile getiren Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise söz konusu destekler dolayısıyla Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ederek, “Hasan Başkanımız gerek okullarımızın fiziki imkanlarının iyileştirilmesi gerekse kültürel, sosyal faaliyetler konusunda büyük desteklerde bulunuyor ve eğitime büyük değer veriyor. Okullarımızı başkanımızla birlikte ziyaret edip öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Eğitim camiamızın taleplerini dinleyip belediyemizle birlikte çözümler üretiyoruz. Bu vesileyle, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.