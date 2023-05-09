Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye’de özellikle son 21 yılda her alanda ileriye doğru atılımın olduğu bir dönem yaşandığının altını çizerek, “14 Mayıs Türkiye Yüzyılı’nın bir miladı olacak. İnşallah bu Pazar milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi yine büyük bir kararlılıkla Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını sonuna kadar açacak” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı ve Orhan Erdem, adaylar ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçe merkezinin yanı sıra sanayi siteleri ve merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kılca ve AK Parti heyeti, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekili Genel Seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekili adaylarına destek istedi.

“14 Mayıs Türkiye Yüzyılı’nın bir miladı olacak”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Yüzyılı’nın kapılarının sonuna kadar açılması için 14 Mayıs’ın çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Türkiye Yüzyılı, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde atılacak önemli bir adımdır. Her alanda güçlü ve büyük Türkiye olarak kendi değerlerimiz üzerinde ayağa kalkacağımız bir yüzyıl başlıyor. Onun için de 14 Mayıs Seçimleri bu manada önemli. İnanıyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bugün de milletimizin kararlılığı, duası ve büyük desteğiyle 14 Mayıs akşamında tüm Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın müjdesini bizlere verecek. Böylece de güzel ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarının üzerine katılacak yeni hedefleri bir bir gerçekleştireceğiz inşallah. O yüzden 14 Mayıs bir milattır ve söz konusu hedeflere doğru kararlılıkla yürümenin de bir başlangıç noktası olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de 14 Mayıs Seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “İnşallah 14 Mayıs akşamı yine hep birlikte zafer elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, “Allah’ın izniyle milletimiz pazar günü yedi düvele karşı gereken cevabı yine sandıklarda verecek ve 15 Mayıs sabahı itibariyle bizler de ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Latif Selvi ise 14 Mayıs’ın yüzyılın seçimi olduğunu, her daim Konyalılara layık olmanın mücadelesini vereceklerini söyledi.