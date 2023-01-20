Sorumluluklarının bilincinde olarak mazeret üretmeden çalışmalar yaptıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, göreve geldikten sonra kısa ve uzun vadeli planlar yaptıklarını kaydetti.

Sorumluluklarının bilincinde olarak mazeret üretmeden çalışmalar yaptıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, göreve geldikten sonra kısa ve uzun vadeli planlar yaptıklarını kaydetti.

2023 Türkiye yüzyılına yakışır hizmetlerle taçlanacak sene olacak

Pandemi döneminde sosyal belediyecilik adına Türkiye genelinde parmakla gösterilebilecek çalışmalar yaptıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “2022 yılının kültür sanat ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçtiğini, 2023’ün de Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır hizmetlerle dolu, başarılarla taçlandırılacak bir yıl olacağına inanıyorum” dedi.

"Millet Bahçesi’nin 40 dönümlük alanını hizmete açmayı planlıyoruz"

Millet bahçesi ile ilgili yeni bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaşan söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Millet Bahçesi ile ilgili 85 dönümlük alanın Fatsa Belediyesi’ne tahsis edildiğinin müjdesini verdi. Başkan Kibar, “ Biz Millet Bahçesi Projemize zaten başlamıştık. Yıl sonuna kadar inşallah buranın 40 dönümlük alanını hizmete açmayı hedefliyoruz. Millet Bahçemizin yanında 30 dönümlük spor kompleksimiz olacak. Yani geçmişte vahşi çöp alanı ve dolgu sahası olarak biline yer şimdi bizim mega projemiz olacak” diye konuştu.

Fatsa’da deniz dalgasından elektrik enerjisi üretilecek

Fatsa’da Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak dalgadan üretilecek Geçtiğimiz Cuma günü yapılan meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in deniz dalgasında elektrik enerjisi ile ilgili açıklamalarına değinen Başkan Kibar, “Ordu ilimiz Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler önderliğinde çok önemli yatırımlar kazanıyor. Yenilebilir enerji ile ilgili yoğun dalga ölçümleri yapıldı. Elde edilecek enerjiden kamu kurumlarımız yararlanacak ve yine yerel yönetimlere ciddi katkılar sunacak” diye konuştu.

100 yılda yapılamayacak altyapıyı 4 yılda yaptık

100 yılda yapılamayacak altyapıyı 4 yılda yaptıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Bölgemizde bir çok belediye kış mevsimi nedeniyle kontak kapatırken biz tam gaz çalışıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Fatsa Belediyemiz koordinasyonunda şehrimizin 4 bir tarafı şantiye gibi” dedi.