Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ramazan ayı boyunca her gün bin 300 vatandaşın iftar sofrasında buluşacağını söyledi.

Fatsa Belediyesi, teravih namazı sonrası depremzede çocuklara ve ailelere yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler ile Ramazan ayının coşkusunu yaşatıyor. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri mutfak personeli tarafından hazırlanıp pişirilen iftar yemekleri ise Kültür ve Sanat Merkezi’ne götürülerek vatandaşlara ikram ediliyor. Her akşam tatlı bir telaşla iftar sofrası hazırlıklarını yapan aşçı ve mutfak personellerini ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ekibin hazırlıklarını inceleyerek, kolaylıklar diledi.

Ramazan ayı boyunca her akşam verilen iftar yemeklerinin belediyenin kendi mutfağında hazırladıklarını söyleyen Başkan Kibar, “Fatsa’mızda geleneksel Ramazan etkinlikleri devam ederken, bir taraftan da belediyemiz sosyal tesislerinde her gün bin 300 vatandaşımız için pişirilen yemekleri kültür merkezimizde vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Birbirinden güzel lezzetleri vatandaşlarımızın taleplerine göre hazırlanan menülerde ikram ediyoruz. Haftanın her günü değişik yemekler çıkıyor. Kurum ve kuruluşlar da ihtiyacı olduğu kadar iftar yemeği alabiliyor. Ayrıca külltür merkezimize gelemeyen ailelerimiz de gelip sefer tası ile iftarlık yemeklerini alabiliyorlar” dedi.