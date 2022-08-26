Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, her bir mahallesi ile birlikte gün geçtikçe gelişen ve büyüyen Fatsa’nın cazibe merkezi olma konusunda her türlü adımları attıklarını söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, her bir mahallesi ile birlikte gün geçtikçe gelişen ve büyüyen Fatsa’nın cazibe merkezi olma konusunda her türlü adımları attıklarını söyledi.

Başkan Kibar, “Fatsa’mızın değerine değer katmak, şehrimizi el birliğiyle daha iyi yarınlara taşımak için Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte, şehrimizin dört bir tarafında kent kimliğini oluşturan cadde ve sokaklarımızın alt ve üstyapılarını tamamlayarak memleketimizi güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam standartlarını ve konforunu yükseltmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Ayazlı’yı güzelleştirecek üstyapı çalışmaları başladı”

Kibar, “Fatsa’mızın geleceğine yaptığımız yatırımlarımız kapsamında Ayazlı mahallemizde son üç yıl içerisinde; vahşi çöp alanı kaldırılarak rehabilite edilen, doğal gaza kavuşan, muhtar evi, çocuk oyun parkları, gençlerimiz için yapımı son aşamada olan futbol, basketbol-voleybol sahasından oluşan spor tesislerimiz ve yeni eğitim alanlarımız ile birlikte tüm altyapısını tamamladık. Üst yapı çalışmalarımıza start verdik. Doğal gaz ve altyapı çalışmaları tamamlanan Hürriyet Caddesi, Necip Fazıl, Ardıç, Akyol, Güngören ve Kandır Sokakta toplamda 3.5 kilometre sıcak asfalt çalışmasını başlattık. Yine Ayazlı mahallemiz Alver, Alp ve Aşağıtepe Sokaklarımızda, 1 km’lik beton yol çalışmalarımız eş zamanlı olarak devam ediyor. Konakbaşı, Meşebükü, Fatih ve Hamlık Caddesi’ni kapsayan 5 km’lik beton yol çalışmalarımız Ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak” şeklinde konuştu.

Kibar şöyle devam etti:

“Dolunay Mahallemizin altyapısını yüzde 70 oranında tamamladık. Ordu Büyükşehir Belediyemiz dolmuş güzergahı için ihalesini yaptı. Evkaf etabı bittikten sonra, bölgenin altyapısı ile beraber yol yapım çalışmalarına başlayacağız. Dolunay mahallesi 2’ici etap çalışmaları kapsamında Çerkezler Tepesi, Meşe Evleri, Şehit Kerem Çalışkancı Okul Yolu ve Başköy Sokakların asfaltlarını tamamladık. Dolunay Mahallemizin 3. etabı olan dolmuş güzergahına da yıl sonunda başlıyoruz. Evkaf Mahallesi Liman Caddesi’nin tamamında doğalgaz çalışmalarını bitirdik. Renkli baskı beton kaldırım çalışmalarını yaptık. Eski olan içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yeniledik. Sağlıksız ve yetersiz olan yağmur suyu boruları iptal edilip yerine prekast sistem yağmur suyu hizmetleri yapıldı. Su taşkınlarının önüne, yeni yağmur suyu hatlarının yapılmasıyla geçtik. Evkafta altyapı bitme aşamasına geldi. Uzun zamandır sorun teşkil eden Büyük Ata Ortaokulu yolunun kaldırımlarını yaptık. Evkaf Mahallesi dolmuş güzergahının altyapısı ile beraber Baharkent civarında Dolunay’a bağlanan Yapraklı Deresi’ne üç gözlü kutu menfez yaparak beklenen uzun soluklu bir talep olan alternatif dolmuş güzergahı oluşturduk. Şerefiye, Hamlık, Tahtabaşı ve Meşebükü Mahallelerimizi birbirine bağlayan dolmuş güzergahında altyapı çalışmalarımızı bütünüyle tamamladık. Fatsa’mızın şehir içi trafiğine nefes aldıracak olan Fatsa-Aybastı yoluna ulaşım noktasında alternatif bir yol olan güzergahta sanat yapıları ile birlikte BSK asfalt çalışmalarımızı tamamlama aşamasına getirdik.”

"Topaloğlu mevkiinde ekim sonuna doğru çalışmalarımızı bitireceğiz"

Kibar, “Topaloğlu mevkiinde uzun süren altyapı çalışmaları nedeniyle hemşerilerimizi çok yorduk. cTüm benliğimizle hassasiyetle takip ettiğimiz Topaloğlu mevkiindeki altyapı çalışmalarımızı tamamladık. 50 yıllık altyapı çalışmalarımızı bütünüyle bitirdiğimiz bölgede doğalgaz çalışmalarımızı sonuçlandırdık. İçme suyu borularını yenileyerek eski beton büzleri çapı büyük olanlarla değiştirip kanalizasyon hattını güçlendirdik. Daha önce bölgede olmayan, aşırı yağmurlarda olası sel felaketine yol açabilecek tehlikenin önüne geçmek için yağmur suyu tahliye kanallarının eksikliği giderdik. Eskisinden daha sağlam ve nitelikli bir hale getirdiğimiz altyapı çalışmalarımızdan sonra, şimdi üstyapı çalışmalarımıza start verdik. Bütün yolların zayıf zemin kazısına başlayarak yol dolgusunu yaptık. Hem asfalt, hem renkli baskı beton kaldırım çalışmalarımızı tamamladık. Sıcak asfalt çalışmalarımızla kalıcı, standardı yüksek, konforlu bir yol hizmetimizi sunduk. Özelliğini kaybeden eski kaldırım taşlarının yerine modern, doğal, begonit dekoratif taş döşeme çalışmalarına başladık. Ekimin sonuna doğru çalışmalarımızı bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kapalı pazar yerimizi sıcak asfalt dökümünden sonra hizmete açacağız

"Kapalı pazar yerimizi sıcak asfalt dökümünden sonra hizmete açacağız" diyen Başkan Kibar şunları söyledi:

“Pazarcı esnafımızın hak ettiği alana kavuşacağı, açılışı için gün saydığımız, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Fatsa Belediyemiz ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz Karadeniz’in en büyük Kapalı Pazar Yeri Projemizin sonuna geldik. Baskı beton çalışmalarının tamamlandığı sosyal tesislerimizin yapımının sona erdiği Kapalı Pazar Yerimizin açılışı biraz gecikti ama, asfalt öncesi hazırlık yaptığımız PMT serme ve sıkıştırma çalışmalarımız akabinde hemen asfaltını döküp açılışını gerçekleştireceğiz. Fatsa’mız yaklaşık 10 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen modern bir kapalı pazar yerine kavuşmuş olacak. Şehrimizde yaptığımız modern ve uzun ömürlü çalışmalarda bizlere destek olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.”

“Fatsa OSB’nin ulaşım çilesine son veriyoruz”

Fatsa OSB’nin ulaşım çilesine son vereceklerini belirten Kibar, “Şehrimiz ekonomisinin can damarı, üretim üssü ve istihdam kapısı Fatsa Organize Sanayisi’nin ulaşım çilesi Bolaman Irmağı üzerinde yapılacak ikinci köprü ile sona erdiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan talep ettiğimiz ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından Bolaman Irmağı üzerine yapımına başladığımız Organize Sanayi Bölgemizi ana yol ile bağlantısını sağlayacak çift şeritli araç ve yaya köprüsünü yıl sonunda bitiriyoruz. 150 metre uzunluğunda inşa edilen çift şeritli araç ve yaya köprüsü, taşıma faaliyetleri için lojistik araçların sanayi bölgesine transit geçişi ve anayola bağlantı avantajı sunarken yapılacak peyzaj çalışmaları da bölgenin çehresine güzellik katacak. OSB ikinci köprü Bolaman kavşağındaki kent trafiğini rahatlatarak Organize Sanayi Bölgesi’nin ulaşım çilesine de son verecek” diye konuştu.

“Gençlerimizin geleceği için 60 milyon TL üzerinde spor yatırımı yaptık”

Başkan Kibar açıklamasını şöyle tamamladı:

“Gençlik ve spor yatırımlarımızla gençlerimizin geleceğine yönelik güçlü adımlar atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bugüne kadar Fatsa’mıza 60 milyon TL üzerinde spor yatırımı yaptık. Bir adet FİFA standartlarında 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha, 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 8 adet basketbol-voleybol sahası, 6 adet halı saha, 3 adet tenis kortu ve 1 adet il tipi gençlik merkezinden oluşan tesislerimizle Fatsa’nın spor altyapısındaki birçok eksiği tamamlanmış olacak. Fatsa’mız, sporcu şehri ve spor kenti olma yolunda hızla ilerleyecek. Rabbim nasip ettiği sürece her şeyin iyisine ve en güzeline layık hemşerilerimiz için hizmet üretmeye, Fatsa’mızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.”