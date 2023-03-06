Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından ilçenin tek yürek olduğunu belirterek, “Fatsa yaşanan deprem felaketinde tek yürek oldu, bu şehrin Belediye Başkanı olduğum için gururluyum” dedi.

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından ilçenin tek yürek olduğunu belirterek, “Fatsa yaşanan deprem felaketinde tek yürek oldu, bu şehrin Belediye Başkanı olduğum için gururluyum” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Fatsa’dan destekler büyüyerek devam ediyor. Çok sayıda yardım malzemelerinin gönderildiği Fatsa’dan ayrıca, belediye ekipleri ve iş makineleri de bölgeye sevk edildi. Fatsalı vatandaşların da destek için gittiği bölgede büyük bir çalışma yürütüldü.

“7’den 70’e gönüllerimiz bir oldu”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı açıklamada, yaşanan depremler sonrası vatandaşların çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiklerini söyledi. Kibar, “Allah’ım milletimize güç kuvvet versin. Ülkemiz tarihinin en büyük afetini yaşadı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Afet gerçekleştiği an itibarından bu zamana kadar her türlü yardım sesimize kulak veren başta Fatsalı hemşerilerimiz olmak üzere tüm bölge insanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Fatsa gibi bir şehrin belediye başkanı olduğum için çok gururluyum. Birlikte çalışarak orada ki depremzedelere yardımlarımızı tırlarla ilettik. Çok önemli bir dayanışmayı burada gösterdik. Elimizde avucumuzda ne varsa orada ki kardeşlerimizle paylaştık. 7’den 70’e gönüllerimiz bir oldu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ayrıca, deprem bölgelerine olan desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.