Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 4 yıllık hizmet süreci içerisinde yapılan, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Kibar, “Bir Şehri marka yapmak, stratejik ve teknik hamlelerle mümkün olmaktadır. Bu strateji ve tekniklerinden yararlanarak belirli bir şehrin hedef kitle zihninde sıradan bir yerleşim yeri olarak algılanması yerine, insanların yaşamlarını devam ettirmek, çalışmak, yatırım yapmak, eğitim almak ve ziyaret etmek isteyecekleri cazibe yaşam merkezlerine dönüştürülmesi için yürütülen faaliyetler olarak tanımlıyoruz. Fatsa bulunduğu konum itibarı ile bu kavrama ve görüşe uygun bir şehirdir. Fatsa’mızın ortak payda değerleri, doğal güzellikleri, yenilenme motivasyonu, ticari ve ekonomik hacmi gelecekte marka şehir olma yolunda bizlere güçlü motivasyon sağlamaktadır. Bunun için Bakanlıklarımız, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, STK’larımız ve en önemlisi halkımızın desteği, bizim önemli mesafe kat etmemize vesile olmaktadır. Kurumsal yapı, ortak akıl, liyakat ve ehliyet sahibi kadrolarımız, danışmanlarımız ile her fikre saygı duyan anlayışımız sayesinde Fatsa geleceğini kuracak ve bölgemizin yıldızı olacaktır” diye konuştu.

Kibar şöyle devam etti:

“Şehir, ahenkli parçalardan oluşan bir bütündür. İnsan-mekân ilişkisinin vazgeçilmezidir. Şehir, medeniyettir, ünsiyettir Şehre ve insanlarına hizmet muhabbet ve aidiyet, şehri yönetmek ehliyet ve liyakat gerektirir. İnsan ve şehir üzerine yükselmiş ve gelişmiş kadim bir medeniyetin mensupları olarak, bunların her biri bizim için vazgeçilemez, yok sayılamaz düsturdur. Bize göre şehir, kendisiyle birlikte içinde yaşayanları da her dem yeniden inşa ettiği kadar şehirdir, medenidir ve insanidir. Bizler Fatsa’mızın değerlerine ve şehir kimliğine önem veren, gece gündüz çalışan kadrolarımızla Fatsa’mızın geleceğini inşa ediyoruz. Göreve geldikten sonra oluşturduğumuz kurumsal yapımız, halkımız nezdinde kazandığımız güven, bu güveni tesis eden liyakatli kadrolarımız, hemşerilerimiz ile aramızda oluşturduğumuz güçlü bağ sayesinde Fatsa bugün geleceğine güvenle bakmaktadır. Elbette bunun bir sosyolojisi, bir felsefesi bulunmaktadır. Fatsa’da yaşayan her bir fert, her bir yürek bizlere teslim edilmiş bir emanettir. Fatsa’mıza ve hemşehrilerimize karşı olan sorumluluğumuzun motivasyonunu budur.”

Kibar, “Türkiye Yüzyılının başladığı bu süreçte, Fatsamızı geleceğe hazırlamak ve bu anlayışa ortak olmak ve hizmet etmek için çıkmış olduğumuz bu yolda Fatsa bizim davamız ve yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yani 4 yıllık süreçte; 85 km beton yol, 75 km sathi kaplama yol, 25 km sıcak asfalt yol, 1000 metre taş duvar, 36 adet menfez çalışması tamamlandı. Ve yapımına devam edilen projelerimiz bu listede yer almamaktadır. 56 km (BSK) Sıcak asfalt yol yapımı( OBB ortak çalışma, 26 km Sathi Kaplama asfalt yol yapımı, 32 km Beton yol ve beton kanal yapımı, 25 km/tül Renkli Baskı beton kaldırım yapımı, 7000 m2 Dekoratif ( begonit) taş ile yol düzenleme, 40 km yağmursuyu alt yapı çalışması, 70 km Yol açma ve genişletme çalışması, 5 km dere temizliği yapıldı” bilgilerini verdi.

Engelsiz kafe

Kibar şunları söyledi:

“Engelleri ortadan kaldırarak dezavantajlı hemşehrilerimiz içinde ne gerekiyorsa yapmaya ve tesis etmeye kararlıyız. İlçemiz sahilinde 3. Eyvan olarak bilinen eyvan mevcutta yaklaşık 10 metre çapında ve 70 m2 alana sahip dairesel bir yapı idi. Biz bu yapıyı engelli vatandaşlarımıza kazandırmak adına, mevcut yapının bir tarafına yönetmeliğe uygun engelli tuvaletleri diğer tarafına da mutfak ekleyerek revize ettik. Yeni durumda 21 m2 tuvalet alanı, 19 m2 mutfak alanı, 80m2 kafe bölümü ve 10 m2 peyzaj alanı ile 30 kişiye aynı anda hizmet verebilecek modern ve estetik bir yapı haline gelecek olan Engelsiz Kafe tüm engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği ve sosyalleşebileceği bir mekan haline gelecektir. Sahilimizde bulunan ve yapısal anlamda ekonomik ömrünü tamamlamış olan 2 numaralı eyvanın dalgalardan dolayı zarar görmüş olan taşıyıcı sistemine çelik konstrüksiyon ile güçlendirme yapılarak başlanacak olan projemizde alt katta tuvaletler ve mutfak alanı olacaktır. Üst katında ise seramiklerinden camlarına kadar yapılacak olan tadilat ile özellikle gençlerin kullanabileceği bir Kitap Kafe haline gelecektir. Mevcut yapıya herhangi bir eklenti yapılmadan restore edilerek modern ve kentimize yakışır bir kafe meydana gelecektir.”

Başkan Kibar sözlerini şöyle tamamladı:

“Belediyemizin proje sahibi, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de proje ortağı olduğu, 2021 yılında başvurusu yapılan ve 2022 yılında da Doka dan yüzde 75 hibe alarak protokolü imzalanan projemiz kapsamında ilk olarak Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan bir atölyenin tadilatı yapılmıştır. Bu tadilatta mevcuttaki atölye alanının elektrik mekanik ve inşaat tadilatları yapıldı, bahçeye çelik sundurma yapılarak depo alanı oluşturuldu, bahçe düzenlemesi yapılarak atölyenin tuvaletleri yenilendi. Tadilat işlemlerinin ardından atölyemize kent mobilyası üretiminde kullanılacak olan makine ve ekipmanlar alındı. 49 kalem son teknoloji makine ile bilgisayar, 3 boyutlu yazıcı gibi gerekli tüm teknolojik altyapı oluşturuldu. Ardından ilçemizde ikamet eden, ahşap veya metal alanında teknik lise mezunu 10 adet genç, akademisyen eğitmenlerin yaptığı mülakat ile seçilere atölyemizde eğitimlere başladı. Eğitimlerde sona gelinen atölyemiz öncelikle belediyemizin ihtiyacı olan mobilyaların üretimini yapacak, talep halinde çevre il ve ilçelere ürün yaparak hem belediye ekonomisine hem de ilçemizde genç istihdamına katkı sağlayacaktır.”