Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez deprem bölgesinde bir araya geldi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, deprem bölgesinde görevde olan Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’yı görev aldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Başkan Kepez’e Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’da eşlik etti.

Başkan Kepez, yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıllarda ilçemiz İnhisar Kaymakamı olarak görev yapan şimdi ise Vali Yardımcısı Deveci, Kahta’da koordinatör kaymakam olarak görev yapan Kaymakam Altay ve Adıyaman Araştırma Hastanesi’nde görevli Müdürü Damkacı’yı makamlarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ve İnhisarlı hemşerilerimizin selamlarını ilettik. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah” ifadelerini kullandı.