İnhisar Belediye Başkanı Kepez, tayini çıkan İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik onuruna veda yemeği verdi.

İnhisar Belediye Başkanı Kepez, tayini çıkan İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik onuruna veda yemeği verdi.

Başkan Kepez, iki yıldır ilçeye hizmet eden Müftü Dr. Şerif Gedik’in Pazaryeri ilçesine tayini çıkması sebebiyle müftülük personeli ile birlikte bir araya gelerek veda yemeği yedi. Yemek sonrası teşekkür konuşması yapan Başkan Kepez, “Çok değerli ilçe müftümüz ve personellerimizle hoş sohbet eşliğinde güzel bir veda yemeği yedik. Kendisine bundan sonraki hayatında ve görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.