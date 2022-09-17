Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İnhisar İlçe Kaymakamı Elif Nur Saçal ile birlikte okula yeni başlayan öğrencilere hediye verdi.

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İnhisar İlçe Kaymakamı Elif Nur Saçal ile birlikte okula yeni başlayan öğrencilere hediye verdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla dün ilçede açılış törenine Başkan Kepez ve Kaymakam Saçal eğitim ve öğretim yılının öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Eğitim camiasından geldiğini belirten Başkan Kepez, “Her zaman milli eğitimin yanında ve hizmetindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kepez ve Kaymakam Saçal, okula yeni başlayan öğrencilere hediye verdi. Başkan Kepez tüm öğrenci, öğretmen ve diğer personellere çalışmalarında başarılar dileyerek sağlıklı ve huzurlu nice güzel temennisinde bulundu.