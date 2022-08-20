Görüşme ardından ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kepez, misafirperverliği için Rektör Beydemir’e teşekkür etti.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve İnhisar İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. İnhisar Belediye Başkanı Kepez “Üniversitemiz için her türlü destek çalışmalarına hazırız” ifadelerine yerdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: “İBB, tasarruf adı altında sorunu yok gibi göstermeye çalışıyor“

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: “İBB, tasarruf adı altında sorunu yok gibi göstermeye çalışıyor“

Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi.

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