İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçe halkıyla bir araya geldi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçe halkıyla bir araya geldi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, haftalık semt pazarı olması dolayısıyla mahalle ve köylerden gelen vatandaşları oturdukları kahvehanelerde ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu. İlçe halkı ile bir süre sohbet eden Başkan Kepez, vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi. Başkan Kepez önceki hafta gitmiş olduğu deprem bölgesi ile ilgili bilgiler vererek, “Ülkemizin başı sağ olsun, Allah bu tür afetlerden muhafaza eylesin, depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz dedi. Sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler dileğimizle” ifadelerini kullandı.