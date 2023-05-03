İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez belediye personelleri ile bir araya geldi.

Belediye emekçileri işçi, memur, taşeronlar ile bir araya gelen Başkan Kepez yaşayan herkesin bir emekçi olduğunu ifade etti. Başkan Kepez, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Hayatın devamı için emek vazgeçilmez bu nedenle kutsal. Peygamber efendimiz ‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz’ demiştir bu hadisi kendimize ilke edindik. Çalışanların hakkını şimdiye kadar hep verdik vermeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıkları işler dolayısıyla kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hem iş yerinden hem de dünyadan emekli olmadan birbirimizin değerini bilelim, saygı duyalım ve sevelim. Hepimiz daha güzel İnhisar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.