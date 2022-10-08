Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bursa Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı ile bir araya gelerek, ilçelerindeki karayolları sorunları iletti.

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bursa Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı ile bir araya gelerek, ilçelerindeki karayolları sorunları iletti.

Başkan Kepez, Bursa temasları çerçevesinde AK Parti İlçe Başkanı Osman İşleten ile birlikte ilçelerindeki bazı yapılması planlanan projeler için Bursa Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı ile bir araya geldi. Ziyarette Bilecik karayolu ve ilçe giriş yolları ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkan Kepez, ilgi ve alakası için Bölge Müdürü Akyazı’ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Başkan Kepez ziyaret sonrası Orhan Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.