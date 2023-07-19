İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin ile genel merkezde bir araya geldi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AK Parti İnhisar İlçe Başkanı Osman İşleten ile bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti. İkili ilk olarak AK Parti Genel Merkezi’nde, aslen Bilecikli olan İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Ali Zengin’i makamında ziyaret etti. Ardından TBMM’de AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’i bir araya gelen ikili, ilçelerinde yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez her iki ziyarette ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine hemşerileri adına şükranlarını sunduğunu söyledi.