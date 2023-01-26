Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediye çalışmalarını yerinde incelemek, yerinde çözümler üretmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediye çalışmalarını yerinde incelemek, yerinde çözümler üretmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde gerçekleştirilen üstyapı, park ve yol yapım çalışmalarını yerinde gören Başkan Kepenek, Emirazizli ve Yukarıdağdere mahallelerinde gerçekleştirilecek olan yeni çalışma alanlarını da inceledi.

Mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet eden Kepenek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Kepenek, “Emirazizli Mahallemizde yeni bir park ve yeşil alan çalışmamızı yerinde inceledik. Tamamlandığında bu şirin mahallemiz için güzel bir çalışma halkımızın hizmetinde olacak. Özellikle çocuklarımızın oyun oynayabileceği, vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği bir alanı oluşturacağız. Yukarıdağdere Mahallemize de yeni bir sosyal tesis yapımı planlıyoruz. Burada projelendireceğimiz tesisin yapılacağı alanı inceledik. Önümüzdeki günlerde mahallemizin yapısına uygun, halkımızın ihtiyacına karşılık verebilecek proje için ön çalışmalara başlayacağız. Gerek altyapısı gerekse de üstyapısı ile mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşlarımızın yapılan bu işler karşısında memnuniyeti bizim en büyük ödülümüz. Verdikleri desteklerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Daha da yapacağımız çok çalışmamız var.” dedi.

“Daha yaşanabilir Honaz için çalışıyoruz”

Honaz için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Mahallelerimizi her anlamda güzelleştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve birlik ve dayanışma içinde Honaz’ımızı yarınlara hazırlayacağız” diye konuştu.