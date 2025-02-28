Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında "Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Ramazan geçirmenizi dilerim" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında şu ifadelere yer verdi:

’’Yeni bir Ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay, sadece oruç tutarak değil, iyi niyetle, hoşgörüyle, paylaşarak ve birbirimize destek olarak da anlam kazanıyor. Dayanışmanın arttığı, hoşgörünün ön planda olduğu bu özel günlerin, tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Sevdiklerinizle birlikte keyifli sofralar kuracağınız, huzur dolu bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ederim. Duaların semaya yükseldiği, günahların affolunduğu bu mübarek ayda, Rabbim hepimizi rızasına uygun bir hayat yaşamaya muvaffak kılsın. Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Ramazan geçirmenizi dilerim. Hayırlı Ramazanlar" dedi.