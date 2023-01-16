Sezai Sakin Denizli 1. Amatör Ligi takımlarından Honazspor, Gürpınarspor ile berabere kalarak play off’a çıkma hedefini son maçta kaçırdı.

Sezai Sakin Denizli 1. Amatör Ligi takımlarından Honazspor, Gürpınarspor ile berabere kalarak play off’a çıkma hedefini son maçta kaçırdı.

Lig boyunca üstün bir başarı gösteren Honazspor’u kutlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Son 11 maçta namağlup olarak başarılı şekilde sürdürdüğümüz Sezai Sakin Denizli 1. Amatör Ligi’nde, bugün Gürpınar ile berabere kalarak playoff şansını kaybeden Honazsporumuzu tebrik ediyor, Kulüp Başkanımıza, Teknik Heyetimize, birbirinden değerli futbolcu kardeşlerime, bugün tribünleri dolduran taraftarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Honaz Belediyemiz ve Honazpor Kulübümüz olarak amacımız gençlerimizin spora, futbola olan ilgisini arttırmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, takım oyunu ve birlik beraberliği pekiştirmekti. Bunda da sonuca ulaştığımızı düşünüyoruz. İnşallah seneye daha güçlü bir kadro ile ilçemizi temsil etmek ve başarılı olmak için gayret göstereceğiz” dedi.