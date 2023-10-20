Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Honaz’ımızın gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenk, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarlarını unutmadı. Muhtarlık müessesesinin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Kepenek; “En küçük yerel hizmet birimi olarak görev yapan, demokrasimizin çekirdeği, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören, muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Muhtarlarımız bulundukları mahallelerde, sakinlerinin devlet kurumlarımızla ve belediyemiz ile ilişkilerinde, bütünleşmesinin temel harcını oluşturmakta, büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getirmektedir.

Honaz Belediyesi olarak muhtarlarımızı katılımcı yönetim ve insan odaklı hizmet anlayışımızın icrasında temel unsur, vazgeçilmez bir paydaşımız olarak görmekteyim. Projelerimizin planlanması, yatırımlarımızın hayata geçirilmesi aşamasında muhtarlarımızın sunmuş oldukları görüş ve önerileri bizlere her zaman ışık tutmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada belediyemizin gören gözü, tutan eli, tabana uzanan şefkat eli, katılımcı yönetim anlayışımızın temel unsurları muhtarlarımızla iş birliği, güç birliği ve dayanışma içinde Honaz’ımızın geleceği için çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağımız inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilçemizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, halkımızın hizmetkârı, başımızın tacı tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık içerisinde nice yıllar temenni ediyor, ebediyete irtihal eden bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.