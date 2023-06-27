DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmelerini temin etmek için, belediyemiz tarafından gerekli tedbirleri aldık” dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kepenek, “Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı’nı ülkemizde yaşanan deprem felaketinin gölgesinde idrak edeceğiz. Bizler bu bayramda ülkemizde bayrama hasret kalanların mazlum ve muhtaçların bayram sevinci olup, kurbanın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız bu zor günlerin ardından Kurban Bayramı’na hep birlikte bir kez daha kavuştuk. Bayram heyecanını yaşadığımız zorluklara rağmen evlerimizden eksik etmemeliyiz. Manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nı hayatın her alanında çocuklarımızın zihinlerine nakşetmeliyiz. Kurbanın özünde bulunan yardımlaşma ruhunu hep birlikte paylaşarak yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurban Bayramı’nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum” şeklinde konuştu.

“Honaz’da huzur ve güven ortamı için her türlü tedbir alındı”

Honaz’da vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmelerini temin etmek için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Başkan Kepenek, “Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezimizde ve mahallelerde kurban atıkları belediye ekiplerimiz tarafından en kısa sürede toplanarak katı atık depolama alanına nakledilip uygun şekilde bertaraf edilecektir. İlçemizin tüm cadde, sokak, yol ve kaldırımlarında mıntıka ve temizlik çalışması ile mezarlıklar ve park-bahçelerde bakım ve genel temizlik çalışmaları devam edecektir. İlçemizde ve mahallelerimizde Kurban Bayramı boyunca belediyemiz hizmetlerine ilişkin tüm istek ve şikâyetler 0258 811 31 07 numaralı Alo Zabıta hattından alınarak gereği yerine getirilecektir” ifadelerini kullandı.