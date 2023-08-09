Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mahallesi’nde düzenlenen Kur’an Okuma Bayramı’na katıldı. Başkan Kepenek, programın sonunda derece alan öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Kaklık Kur’an Kursu öğrencilerinin farklı etkinlikler ile hazırlamış olduğu Kur’an Okuma Bayramı Kaklık Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Honaz İlçe Müftülüğü ve Kaklık Kur’an Kursu Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan Kur’an Okuma Bayramı’na Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Kur’an Kursu Derneği Başkanı İbrahim Susar, Honaz İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katılım sağladı.

“Tüm eğitim alanlarında öğrencilerimizin yanındayız”

Honaz Belediyesi, Honaz İlçe Müftülüğü ve Kaklık Kur’an Kursu Derneği’nin katkılarıyla Kaklık Düğün Salonu’nda düzenlenen Kur’an okuma Bayramı’nda öğrencilerin yaz boyunca aldığı eğitimler sonucunda derece alan öğrencilere hediyeler verildi. Öğrencilerin düzenlediği birbirinden farklı etkinlikler salonda beğeniyle alkışlandı. Kur’an Okuma Bayramı’na katılan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Kaklık Düğün Salonumuzda Kaklık Kur’an Kursu Derneği Başkanı İbrahim Susar ve Honaz İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü’nün katkılarıyla Kur’an Okuma Bayramı düzenlendi. Derece alan öğrencilerimize hediyelerini hep birlikte takdim ettik. Çocuklarımızın Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumaları, öğrenmeleri bizim için oldukça kıymetli. Honaz Belediyesi olarak bizler bir arada, birlik ve beraberlik içerisinde tüm eğitim alanlarında gençlerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Yüce Rabbimiz tüm öğrencilerimizin çabasını gayretini kabul etsin. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Honaz İlçe Müftümüz Bünyamin Gölcü, Kaklık Kur’an Kursu Derneği Başkanı İbrahim Susar ve Kezban Varol Hanımefendiye teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğin başından sonuna kadar öğrencilerin velilerine farklı ikramlarda bulunuldu. Honaz Belediyesi tarafından alana getirilen Şişme Havuz ve Pamuk Şeker ikramı ile öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğrencilerin velileri, Başkan Kepenek’e katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.