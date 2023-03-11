Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kepenek mesajında, tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan düşkünlüğünü ve milli mücadele ruhunu dizelere dökerek Milli Marş ile ölümsüzleştiren Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle andığını belirtti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü özetlediğinin altını çizerek, “Üstün bir mücadele ve kahramanlıklarla kazandığımız Kurtuluş Savaşı sonrası vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kahraman Türk ordusuna hitabeden yazmış olduğu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir” şeklinde konuştu.

“İstiklal Marşı’mız milletimizin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü yansıtmaktadır”

Başkan Kepenek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal Marşı’mızın içerisinde bulundurduğu duygu ve derin manalar milletimizin asıl benliğini yansıtmaktadır. Birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bizlere miras olarak bırakılan eşsiz bir eser olan İstiklal Marşı’mız milletimiz var oldukça geleceğe yön vermeye devam edecektir. İstiklal Marşı’mız sonsuza kadar yankılanmaya devam edecek ve kahraman ordumuzun dökülen kanlarını temsil eden bayrağımız dalgalanmaya devam edecektir. Bizlere her zaman güç veren, tarih boyunca milletimizin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü en iyi şekilde özetleyen İstiklal Marşı’mız topraklarımızın işgal altında olduğu yıllarda vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Milletimizin fedakarlığını ve cesaretini dizelere döken, Kahraman ordumuzun hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğini duyuran Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum”