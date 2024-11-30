Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli’nin ilçelerdeki ilk Kent Lokantasını Honazlıların hizmetine sundu. Denizli’deki 5’inci Kent Lokantasını Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte açan Başkan Kepenek, yeni tesislerin müjdesini verdi.

Denizli’de halkın uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaşması için belediyeler tarafından hayata geçirilen Kent Lokantalarının bir yenisi Honaz ilçesinde açıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı 3 Kent Lokantası ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Merkezefendi Belediyesi Kent Lokantası ile birlikte kentteki 5’inci Kent Lokantası, Honaz Belediyesi tarafından halkın hizmetine sunuldu. Honaz Kapalı Pazaryerinde hizmet veremeye başlayan Honaz Kent Lokantası Kiraz Şubesi, ilçelerde açılan ilk kent lokantası oldu. Uygun fiyata kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan lokantada 80 TL’ye 4 çeşit yemek sunuluyor.

Ürünlerde birinci sınıf ürünlerin kullanıldığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kent Lokantasının açılışında yaptığı konuşmada projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Kent Lokantası projelerinin Kocabaş ve Kaklık mahalleleriyle devam edeceğini kaydeden Başkan Kepenek, “Bu ekonomik krizde ailelerin beslenmesi, özellikle çocuk ve yaşlıların beslenmesi çok önemli. Günlük ihtiyaç duydukları kaloriyi sağlıklı şekilde almaları için bu projeyi gerçekleştirdik. Honaz belediyesi olarak hem ucuz hem kaliteli ve güzel yemekleri halkımızla buluşturmak için bu hizmeti başlattık. Bugün Honaz Kapalı Pazar Yerine açtığımız Kent Lokantasını 3 Aralık Salı günü Kocabaş Mahallesinde de yeni Kent Lokantamızın açılışını yapacağız. Sonraki Cuma günüde Kaklık Mahallemizde bir Kent lokantası açılışı yapacağız. 3 Kent Lokantamızda şuanda hazır üçünü de arka arkaya açacağız ve halkımızla buluşturacağız. Dışarıda Bir yemek fiyatının 500 Türk Lirasına kadar çıktığı bu zamanda Honaz Belediyesi olarak 4 Çeşit yemeği 80 Türk Lirasına halkımıza sunuyoruz. Yemeklerimizde kullanılan bütün ürünler birinci kalite malzemeler. Aslında Bir taraftan sağlıklı toplumun yolu sağlıklı beslenmeden geçer politikasıyla vatandaşlarımıza güzel bir sofra hazırladık herkesi bu sofraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birlikte el ele yeni ve güzel bir Denizli inşa edeceğiz" diyerek sözlerine başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Çocukların ve kadınların mutlu olduğu bir Denizli inşa edeceğiz. Tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, turizmle uğraşan vatandaşlarımızın daha mutlu olduğu bir Denizli inşa edeceğiz. Çünkü bizim hayalimiz mutlu insanları şehri Denizli olması. Bu yolculuk sadece bizlerin yapabileceği bir yolculuk değil bu yolculuğu hep beraber dayanışma içinde olursak başara biliriz. Çevreye sahip çıkmanız gerekiyor. İklim krizinin olduğu bu dönemde suyumuza sahip çıkmanız gerekiyor. Bunların hepsini başarırsak kapımızın önleri sokakları evimiz gibi görürsek bu şehrin güzelleşmesini hep beraber başarırız. Halk ekmekle ve Kent Lokantalarıyla başlayan bu sosyal dayanışmacı belediyecilik anlayışımızın Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Honaz Belediyesiyle daha da büyüyeceğine kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

"Yüksel Başkanımın emeği de çok büyük"

Denizli’nin her noktasında hizmet anlayışını büyüten bir çaba içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Bu anlamda Yüksel Başkanımın emeği de çok büyük. İl Başkanı görevimdeyken Honaz’a açılışa gelmekten yoruluyorduk. Anlaşılan Belediye Başkanı iken de yorulmaya devam edeceğiz. Bu yorgunluklar bizim için tatlı yorgunluklar olur. 5’nci Kent Lokantası açılışı oldu. Tarımı, hayvancılığı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ücretsiz gübre, fide desteği veriyoruz. Ücretsiz yem desteğine başladık. Desteklerimiz her geçen gün artarak sürecek. İlkokul birinci sınıflara yemek desteği veriyoruz. Annelerin çocuklarının ne yiyeceği sıkıntısı yaşamadığı Denizli hayali ile yürüyoruz ve çalışıyoruz. Kamu kaynaklarını doğru kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocukların, kadınların mutlu olduğu bir kenti yaşatacağız. Mutlu insanların şehir Denizli olacak. Hep beraber dayanışma örneği gösterirsek bunu yapabiliriz. Çevreye sahip çıkmalıyız, iklim krizinde iken suya sahip çıkmalıyız. Honaz Kent Lokantamız hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.