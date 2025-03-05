Honaz Belediye başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mahallesi’nde kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti. Başkan Kepenek "Honaz Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren onlar için projelerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Huzur şehri Honaz’ı kadınlarımızla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek takdim etti. Kaklık Mahallesi’ndeki pazaryerini ziyaret eden Başkan Kepenek, Honaz’ın emektar kadınlarını unutmadı. Honaz Belediyesi tarafından seralarda yetiştirilen çiçekleri Honazlı kadınlara takdim eden Kepenek, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı. Honazlı kadınlar da çiçek takdimi dolayısıyla mutluluklarını dile getirdi.

"Huzur şehri Honaz’ı kadınlarımızla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, çiçek takdimi sonrası düşüncelerini paylaştı. Başkan Kepenek, "Honamızın seralarında yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi Honaz’ın değerli kadınlarına takdim ettik. Kadınlarımız varsa biz varız. Onlar toplumumuzun temel direği, ailemizin en kıymetli parçasıdır. Kadınlarımızın değerini bir gün değil, yılın 365 günü hatırlamamız gerekiyor. Kadın bizim annemiz, eşimiz, kardeşimiz. Her başarılı bir erkeğin arkasında ve yanında kadın olduğunu biliyoruz. Honaz Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren onlar için projelerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Huzur şehri Honaz’ı kadınlarımızla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.