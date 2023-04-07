Honaz Belediyesi’nin Yokuşbaşı ve Menteşe Mahallesi’nde düzenlendiği iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Ramazan’ın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

Honaz Belediyesi’nin düzenlediği Mahalle İftarı programı hız kesmeden devam ediyor. Ramazan Ayı boyunca Honaz’ın mahallelerinde iftar sofraları kuran Honaz Belediyesi, Yokuşbaşı Mahallesi Sosyal Tesisinde gerçekleşen iftar yemeğinde, sosyal tesisin yapımında her gün tekerlekli sandalyesi ile gelip destek olan engelli vatandaş Yusuf Çınlar’ı sahnede selamladı.

Başkan Kepenek sahnede yaptığı konuşmada, “İftarımızı düzenlediğimiz sosyal tesisimizin yapılış aşamasında tekerlekli sandalyesinin tekerlerini eskiterek her gün buraya gelen ve iftarımızı sosyal medya hesabından duyuran Yusuf kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Kepenek her gün bir mahallede vatandaşlarla birlikte iftar açıyor

Yokuşbaşı Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle sakinleri ile birlikte orucunu açan Başkan Kepenek, “Ramazan ayı boyunca Honaz’ımızın mahallelerinde iftarda vatandaşlarımız ile buluşmaya devam edeceğiz. Ramazan etkinliklerimiz ile bir arada huzur içerisinde Ramazan Ayı’nı tamamlayacağız. Kurduğumuz Halil İbrahim Sofrasında her vatandaşımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Yaşlısından çocuğuna herkesi kucakladığımız Honaz’ımızda Yokuşbaşılı ve Menteşeli hemşerilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Vatandaşlarımızın sofraları bereketle dolsun taşsın. İnsanlarımız huzur içerisinde yaşasın. Tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan Ayı’nı tebrik eder, hayırlı günler dilerim” şeklinde konuştu.

İftar organizasyonu tasavvuf musikisi eşliğinde devam etti. İftar yemeğinin ardından başlayan ramazan eğlencelerinde Semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu ile tahta bacak ve palyaço gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yokuşbaşı ve Menteşe mahalle sakinleri, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için Honaz Belediye Başkanı Kepenek’e teşekkür etti.