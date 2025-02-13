Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kendilerini belediye personeli gibi göstererek para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Kendilerini Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve belediye personeli gibi göstererek vatandaşlardan yardım parası isteyen dolandırıcılara karşı Başkan Kepenek uyarıda bulundu. Başkan Kepenek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kendilerini şahsım olarak tanıtıp, Honaz Belediyesi adına okul yaptırmak, tekerlekli sandalye almak, yardımda bulunmak gibi bahanelerle maddi talepte bulunan kişi ve kişilerin olduğunu tespit ettik. Başta şahsim olmak üzere; belediyemizde görev yapan hiçbir yardımcımızın, müdürümüzün veya diğer çalışma arkadaşlarımızın böyle bir talebi söz konusu değildir. Bu tür aramalara itibar etmemenizi ve bu gibi durumlarda bizlere bilgi vererek telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olmanızı diliyorum" ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.