Honaz Belediyesi, Çevre Haftası dolayısıyla Honaz Pınarbaşı Göz Mesire Alanında çevre etkinliği düzenledi. Çevre bilincinin vurgulandığı etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi. Etkinlikte öğrencilere seslenen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Çevreyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya söz veriyoruz” dedi.

Honaz Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla Pınarbaşı Göz Mesire Alanında çevre etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Bugün buraya 5 Haziran Dünya Çevre günü için toplandık. Hem eğlendik, hem de aslında her gün yapmamız gereken işlemleri hatırlatmak için geldik. Hepimiz doğada bulunmayı çok seviyoruz. Pandemi sürecinde de bunu çok daha iyi anladık. Bu nedenle doğamızı, çevremizi kirletmemeyi kendimize görev edinmeliyiz. Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Nereye gidersek gidelim atıklarımıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Çocuklar hem eğlendi hem de çevre konusunda bilgilendi

İlçede ve Denizli merkezde eğitim veren Hürriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde atık toplama, ip atlama, yakartop, minyatür kale futbol gibi eğlenceli oyunlar oynandı. Mesirelik alanında ki derelerde çocuklar gönüllerince vakit geçirdi. Çevre bilincinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de çevre kirliliği ile mücadele hakkında bilgileri öğrenme fırsatı buldu.

Honaz Belediyesi öğrencilere ve ailelerine begonya çiçeği hediye etti

Başkan Kepenek etkinliğe katılan öğrencilere ve piknik yapan ailelere teşekkür ederek, Belediye’nin Türkiye çapında 2 ulusal ödüle sahip Yerel Tohum Merkezi seralarında yetiştirilen begonya çiçeklerinden ve çevre konulu kitaplardan hediye etti.

Honaz Belediye Başkanı, hayata geçirdikleri bütün hizmet ve projeleri çevreyi koruma anlayışıyla yürüttüklerini belirterek, “Çevremizi ve doğal dengeyi korumak tüm canlıların yaşamı için çok önemli. Biz de bu bilinçle hem çocuklarımızı bilinçlendirecek çalışmalar yapıyoruz hem de hizmetlerimizle onlara örnek oluyoruz. Daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için Honazlılar olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.