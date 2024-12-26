Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye 535 milyon liralık sabit yatırımın yaptıklarını belirterek, "Aramızda sır kalsın, Honaz Belediyesi’nin hiç borcu yok” dedi.

CHP Honaz İlçe Danışma Kurulu toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, ilçe yönetim kurulu ve protokol üyeleriyle partililerin katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulunarak, Honazlılara müjdeler de verdi.

“Aramızda sır kalsın, Honaz Belediyesi’nin hiç borcu yok”

Tam 535 milyon liralık sabit yatırım yapıldığını ve Honaz Belediyesi’nin hiçbir bankaya ve kuruma borcu bulunmadığını dile getiren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Bu kadar zorluklara rağmen 8 sayfaya zor sığdırdığımız icraatları, açılışları, projeleri hem halkçı projeleri hem de yapısal projeleri birlikte başardık. Tam 535 milyon liralık sabit yatırım yaptık. Aramızda sır kalsın, Honaz Belediyesi’nin hiç borcu yok. Biz hiçbir kimseye avuç açmadık. Hiçbir bankaya ve hiçbir kuruma borcumuz bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya olan az bir borcumuzu yapılandırdık. SGK’ya olan borcumuzun bir kısmı bankada duruyor ve borcumuzu faiziyle ödüyoruz. Bu da aramızda sır kalsın. Bu başarıyı ise benim çok kıymetli çalışanlarım, mesai arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve çok kıymetli yöneticilerim, müdürlerim başardı. Birlikte başardık tam bir ekip ruhu oluşturduk. İlk geldiğimde kaç kişi çıkacak işten, kaç kişi çıkaracaksınız diye gözümün içine baktılar. Bugün ki yöneticilerimin tam yüzde 70’i önceki dönemden kalma. Yani biz çalışkan, dürüst olan Honaz Belediyesi’ne ayrım yapmadan hizmet eden aidiyeti yüksek olanlarla yol yürümeye devam ettik. Yürümeye de devam edeceğiz” dedi.

“Bu kısa süre içinde toplamda 10 tane açılış yapan tek belediyeyiz”

Kısa süre içinde toplamda 10 tane açılış yapan tek belediye olduklarını duyuran ve ilçeye Taziye Evi açılışından toplamda 10 milyon TL kar elde ettiklerini belirten Başkan Kepenek, “Bu kısa sürede 10 tane açılış yapan tek belediyeyiz. Bunların hepsini de öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Pazar günü Taziye Evi açılışımız var. Honaz’da nüfusumuzun önemli bir bölümünü doğulu kardeşlerimizin oluşturduğunu hepimizin komşusu olan ve 1974’den beri sorunsuzca yaşadığımız doğulu kardeşlerimiz var. Dediler ki bizim bir tane isteğimiz var. Nedir dedik onlarda Taziye Evi dediler. Geleneklerimizi sürdürmek istiyoruz dediler ve başımızın üstündedir dedik ve taziye evini yaptık. Bugün 15 milyona mal olan tesisi kendi öz kaynaklarımızla 5 milyona mal ettik. Yani 10 milyon kardayız. Bu çalışmaları da çalışanlarım, mühendisler, işçilerim sayesinde yaptık” diye konuştu.

“Yapacağımız projeler ile ilçemizdeki işsizlik oranını yüzde 2’ye düşüreceğiz”

Honaz Belediye Başkanı Kepenek, 2025 yılında en az 8 açılış ile ilçeye taçlandıracağını ve bunlardan bir tanesi ise istihdam ofisi olduğunu, bölgedeki iş arayanlar vatandaşları iş bulmaları konusunda yardımcı olacaklarını ve bu proje ile ilçedeki işsizlik oranının yüzde 2’ye düşüreceklerini belirtti. Aynı zamanda 2025 yılında ilçedeki 4 mahalleyi de doğal gaz getirileceğinin müjdesini veren Başkan Kepenek, “2025 yılında sizlere söz veriyorum, en az 8 tane açılışla ilçemizi taçlandıracağız. Çok büyük ve özel açılışlarımız da var. Önümüzdeki dönemlerde istihdam ofisi açacağız. İstihdam ofisi ile bölgemizde iş arayanlarla işçi eleman arayanları ayrı noktada birleştireceğiz. Böylece işsizlik oranını yüzde 2’lere düşüreceğiz. Aynı zamanda Ovacık, Karateke, Gürleyik, Kızılyer Mahallelerimize doğalgaz gelmesi ile ilgili üst yapının bizim tarafımızdan yapılacağı ile ilgili meclis kararı aldık. Hazırlıklarımızı yaptık, dosyalarımızı hazırladık ve Denizli Gaz Dağıtımı A.Ş. ile 2025 yılında hizmetleri sizlerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz vatandaşlarımızın dertlerini çözmek için geldik”

Vatandaşların sorunlarını çözmek için ellerinden gelenleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise “Bizim makamlarımız şikayet makamı değil. Bizim makamlarımız çözüm makamlarıdır. Biz vatandaşlarımızın dertlerini çözmek için geldik. Sorun ne ise sosyal yardım, eğitim, hayvancılık, su, ne ise problem çözmek için geldik. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu gücü ise vatandaşlarımızdan alıyoruz” diye konuştu.