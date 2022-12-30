Yeni Yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." dedi.

Yeni Yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." dedi.

Başkan Yüksel Kepenek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde ve dünyada pek çok önemli olayın yaşandığı, hayatlarımızda iz bırakan bir yılı geride bırakırken yepyeni umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Girdiğimiz her yeni yıl heyecan ve umudu beraberinde getirmektedir. Ancak 2023’ün, Türkiye Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılı olması bu yeni yıla ayrı bir önem kazandırmaktadır. Şöyle dönüp geriye baktığımızda, 2022’da akıllarımızda yer eden olayların başında ne yazıktır ki kadın cinayetleri, istismar ve şiddet vakaları ilk sırada yer alıyor. Diğer yandan, özellikle savaşlar sonucu oluşan ekonomik dalgalanmalar, pandeminin olumsuz etkilerinin hem ülkemizde hem de dünyada yaşam standartlarını değiştirmesi, yerel yönetimler olarak bizlerinde çalışmalarımızı o yönde düzenlememize sebep oldu. Tüm bu konular 2022’de gündemimizdeydi.

Hal böyle iken, tüm bu olumsuzluklara rağmen doğamız, havamız, suyumuz, geleceğimiz için sürdürdüğümüz tarıma destek faaliyetlerimize hız verdik. 2022’de bizi sevindiren bir gelişme de ulusal bilinirliği olan Kent ve Başkan dergisinin tüm Türkiye çapında yaptığı proje yarışmasında iki önemli projemiz birincilik ödülü aldı. Bugün baktığımızda ülkemizin tarım ürünleri ithalatçısı konumunda bulunduğunu, yeterli toprağımız ve uygun şartlarımız olduğu halde tarımsal ürünlerimizi yeterli seviyede geliştiremediğimizi ve bu konuda dışa bağımlılığımız bulunduğunu biliyoruz. Bir tarım kenti olan Honaz’da, Denizli’de, yerel kalkınma modeli çerçevesinde tarımsal üretimin teşvik edilmesi, üreticinin desteklenmesi ve en önemlisi sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaştırılması adına çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda ilk adım olarak Belediyemize ait 10 bin dönüm alanda yerel tohumlardan oluşan domateslerimizi yeniden toprakla buluşturduk. Bu domatesleri halkımızla paylaştık. Yerel Tohum Merkezimizde üretimini sağladığımız yaklaşık 2 milyon Ata Tohumu fideleri yurttaşlarımıza ulaştırdık. Suyun değerini çok önemsiyoruz. Bu bağlamda tarımsal sulama için 3 farklı noktada sondaj çalışmalarımızı yaptık ve başarılı olduk. Mahallelerimizin sosyo-kültürel yaşamlarına önemli etkileri olacak sosyal tesis inşaatlarımızı tamamladık ve hizmete soktuk. Gençlerimize eğitim desteği, ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda ve yakacak desteği sağlamaya çalıştık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki yılda sürdüreceğiz.

Yönetim anlayışımızdaki temel ilkelerimizden biri her şey halk için Honaz için felsefesini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapacağımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, Honaz’lıların yararı birinci önceliğimiz olacak. 2023 yılının huzur, güven ve mutluluk içerisinde yaşayacağımız aydınlık yarınlarımız için önemli değişimlere ve yeni başlangıçlara vesile olması en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum."