Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşlarını TSO üyelerine tanıttı. Binin üzerinde TSO üyesi aday tanıtımının yapılacağı salona gelip destek verdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak TSO organ seçimleri öncesinde yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşlarının tanıtımı için Tatoğlu Kültür Merkezi’nde program düzenledi. Kendisine desteğe gelen TSO üyelerini yeni ekip arkadaşları ile birlikte salon girişinde karşılayan Başkan Keleş, kendisine ve ekibine verilen desteğe teşekkür etti. Binin üzerinde TSO üyesinin katıldığı aday tanıtım toplantısında konuşan Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, “Değişime ortak olalım” sloganı ile göreve geldiğini yeni dönemde de “Gelişime ortak olalım” sloganı ile Ereğli’nin gelişmesi için yeni ekip arkadaşları ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Başkan Keleş kendisini destekleyen TSO üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında “4 yıldır sizlere kürsülerden ve farklı platformlardan hitap ediyor olsam da yine de mikrofonun karşısına geçtiğimde heyecanımı gizleyemiyorum. 4 yıl önce “Değişime ortak olun” diyerek sizleri yeni bir vizyon ile inşa edeceğimiz oda yönetimimize destek olmaya davet etmiştik. Sizlerde bu davetimize icabet ettiniz ve bizlere destek oldunuz. Yeni bir başlangıcın ilk sayfasını açmış olduk. Sizlerle beraber sayenizde Kdz. Ereğli TSO’yu apayrı kimliğe ve güce kavuşturduk. Görevde olduğumuz bu süre içerisinde daha önce yapılmamış birçok projeye ve protokole imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Her konuşmamda şunu ifade ettim; bu iş bir ekip işi. Başarı ekibindir, başarısızlık liderindir. Eğer ortada bir başarı varsa ki; saymakla bitmeyecek başarılarımız mevcuttur. Bu tüm ekip arkadaşlarımın ve bizlere destek olan sizlerin başarısıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer burada bir hata ve başarısızlık varsa bende bunu kendi adıma üstlenmeye hazır olduğumuz ifade ettim. Ben 1949 yılından beri ticaret yapan amcalarım, rahmetli babamın olduğu bir ailenin ferdiyim. Ticaretten başka bir iş yapmadık. 60 seneye aşkın bir ticari geçmişimiz var. Ne iş yaptığımız, istihdam ettiğimiz kişi sayısı, devletimize vermiş olduğumuz vergi belli ve bununla iftihar ediyorum. Bildiğiniz gibi hep dürüstlükten ve şeffaflıktan yana olduk. Doğru bildiğimizi her platformda söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. Hiç kimse bu şehrin geleceğine ipotek koyamaz. Dostlarım; şehrimiz temiz siyasetin, temiz ticaretin, alın terinin şehridir. Gözle korkutma, tehdit ile emeğimizin gasp edilmesine hiçbir kurum, kuruluş ve kişinin Ereğli’mizin gelişmesine engel olmasına izin vermeyelim. Bugüne kadar bunun için hep dik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ben Ereğli’nin gelişmesine engel olmaya çalışanlara izin vermiyorum, vermeyeceğim. Lütfen sizlerde vermeyin. 4 yıl önce sizleri değişime ortak olmaya davet etmiştim. Bugünde sizleri gelişime ortak olmaya davet ediyorum. Bir ekip üyeleri ne kadar güçlüyse o kadar güçlüdür. Bu güç sizin gücünüzdür. Kdz. Ereğli TSO 2 bin 650 üyesinden almış olduğu güçle kimseye ihtiyacı olmayan, Kdz. Ereğli’nin istihdamını sağlayan en etken sivil toplum kuruluşudur. Ve bu güç sizin gücünüzdür. Bugüne kadarki yapmış olduğumuz çalışmalarımızda birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza aramızda olsun olmasın herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan önceki dönemlerde Kdz. Ereğli TSO’nun yönetimlerinde, meclislerinde görev yapmış, başkanlık yapmış arkadaşlarımıza ayriyeten teşekkür ediyorum. Her kes elinden geldiğince Ereğli’miz için en iyisini yapmaya çalışmıştır. Şimdide devam eden projelerimizi bitirmek, odamızı, şehrimizi daha üst noktalara getirmek için birlikte yola çıkacağımız arkadaşlarımızı sizlere tanıtmak istiyorum” dedi.

Başkan Keleş konuşmasının ardından 7 meslek komitesinde birlikte görev yapacağı isimleri tek tek sahneye davet ederek Kdz. Ereğli TSO üyelerine tanıtıp, fotoğraf çektirdi. Salonda bulunan binin üzerindeki TSO üyesi Kdz. Ereğli TSO’nun yeni yönetim ekibini ayakta alkışlayarak açık desteğini ifade etti.

Toplantı tanıtımın ardından sona erdi.

Kdz. Ereğli TSO’da yeni dönemde görev yapacak komitelerdeki adaylar şu şekilde: 1. Meslek Komitesi Adayları: Mustafa Yıldırım, Lokman Yurtkuran, Fatih Aydoğan, Vahap Akbulut, Şeref Aslan, İbrahim Duysak, Erdal Bölük, Mustafa Aktaş, Kadir Çaygeç, Atilla Narin, Ali Özer, Tasin Tanyıldız, Akın Şener, Sezgin Okumuş.

2. Meslek Komitesi Adayları: Zafer Çakır, Harun Günönü, Hüseyin Tatlıbaş, Hasan Aksoy, Taha Kuyumcuoğlu, Ali Kemal Özgenç, Erol Üzmez.

3. Meslek Komitesi Adayları: Tahsin Duru, Okan Duru, Ali özkan, Ufuk Duru, Oğuz Örnek, Faik Özgür Başhan, Sami Kulaksız, Akif Kulaksız, Can Buzoğlu, Fuat Ulaş, Yaman Likoğlu, İsmail Yılmaz, Zeki Yılmaz, Miraç Çakır, Özgür Daşkın, Nihat Dönmez, Ercan Durgut, Murat Erdin, Sebih Esvet, Tugay Karaman, Alperen Hoşoğlu, Süleyman Danışmaz, İdris Likoğlu, Hüseyin Beşinci, Gökhan Ayaz, Özkan Azman.

4. Meslek Komitesi Adayları: Cevdet Demircan, Bülent Özkurt, Ersin Men, Mehmet Kır, Mert Özler, Metin Fidan, Muhammet Topaloğlu, Murat Subaşı, Mustafa Demirli, Zeynep Güven, Serdar Bakkaloğlu, Arslan Keleş.

5. Meslek Komitesi Adayları: Yavuz Sesli, Gökmen Baydan, Numan Şen, Eray İlhan, Fevzi Turan, Özkan Malhatun, İbrahim Uslu, Şendoğan Arslan, Durbey Arslan, Muhammet Durgut, Taner Mete, Murat Özdemir, Serkan Arslan, İsmail İlhan.

6. Meslek Komitesi Adayları: Şemsi Durdu, Osman Yavuz, Mete Yazıcı, Sibel Yıldız, Zekai Yavuz, Erol Ak, Özlem Şen, Kenan Öztürk, Ayşe Tijen Çelebi, Adem Özçelebi, Fatma Öztürk.

7. Meslek komitesi adayları: Cem Gül, Cenk Koşun, Salih Ergür, Mehmet Efe Kızılırmak, Aytaç Gül.