Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimini ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyarette, Kdz. Ereğli TSO Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serdar Bakkaloğlu, Harun Günönü, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Gül, Ali Özkan ve Genel Sekreter Gündüz Acar hazır bulundu.

Kdz. Ereğli’nin öncelikli problemleri görüşüldüğü ziyarette, Kdz. Ereğli TSO’nun 2.OSB, Kafes Balıkçılığı gibi önemli projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak Valisi Tutulmaz, Kaymakam Yapıcı, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ve Emniyet Müdürü Aktaş’a teşekkür etti.