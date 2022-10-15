Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan “İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma” programı doğrultusunda Kdz. Ereğli ilçesine gelerek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan “İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma” programı doğrultusunda Kdz. Ereğli ilçesine gelerek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimini ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, ilçe ilçe gezerek vatandaşların dertleri, talep ve beklentilerini dinlediklerini belirterek Kdz. Ereğli TSO’yu ziyaret ederek sanayici ve iş insanlarını dinlemek istediklerini söyledi. Yılmaz konuşmasında “MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları ile ilçe ilçe gezdik. Bundan sonrada köy köy gezmeye başlıyoruz. Genel Başkanımız da Sivas’ta başlayan mitinglerimizin 5.’sini Konya’da yapacak. Seçimlere de 7,5 ay gibi bir zaman kaldı. 7,5 aylık zamanı en iyi şekilde değerlendirebilmek için artık programlarımız seçim programına dönmeye başladı. Halkımızın dertlerini, taleplerini, beklentilerini dinliyoruz. Sanayici ve iş insanlarımızın sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz. Bu anlamda Rahman Demirtürk başkanımız ziyaretleri buradan başlattı. Bizim de çorbada bir tuzumuz, inşaatta bir tuğlamız olur çabası içerisindeyiz. Siyasetteyiz, milletvekiliyiz ama sizlerin de dostunuzuz, arkadaşınızız.” dedi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Düzce ve Ereğli’nin iki komşu kent olduğunu belirterek Düzce Milletvekili Yılmaz’ı bu anlamda yabancı görmediklerini ifade etti. Bankalarda esnafların yaşadıkları sıkıntılara ilişkin bilgiler veren Başkan Keleş, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ziyaretinizden son derece memnun olduk. Biz sizi yabancı olarak görmüyoruz. Siz bizim bölgemizin milletvekilisiniz. Ereğli ve Düzce iki komşu kent. Yıllardır birlikte iş yaptık, karşılıklı çalışanlarımız var. Sorunlarımızda birbirine benzer. Ekonomide yaşanan zorlu koşullar sadece Türkiye’de değil dünyada var. Memleketimizin idaresi de en iyi şekilde yapılmaya çalışılıyor. Kimse bu durumun kötü olmasını istemez. Cumhur İttifakı’na halkın inancı halen devam ediyor. Sonuç itibariyle 7,5 ay sonra insanlar kendi iradelerini sandıkta ortaya koyacaklar. Ekonomik göstergelerdeki konjektürel değişiklikler bizde de olumsuz etki oluşturuyor. Enerji maliyetlerindeki artışlar hepimizi derinden yaralıyor. Tabi hükümetin sübvansiyonu da bir nebze rahatlatıyor. Dövizdeki artışla beraber enflasyonda artıyor. Şimdilerde sular biraz daha durulmuş gibi. Şu anda iş dünyasının en büyük sıkıntısı paraya ulaşmak. Bankalara gittiğimizde ‘Kaynak yok, para yok’ deniliyor. Cumhurbaşkanımız esnafa yıllık 7,5 faizli kredi açıkladı. Burada şöyle bir handikap var; bizim 2 bin 700 üyemizin 750 tanesi KOBİ’dir. Diğerleri küçük işletmelerdir. Bizim üyelerimiz bu kredilerden yararlanamıyor. Ciro bazında bu krediler kullandırılsa, bizim üyelerimizde krediye ulaşabilecek. Esnaf odasına kayıtlı 10 tane tırı olan kişi var. Örneğin bize kayıtlı bir diyetisyen var; senede belki 100-150 bin TL fatura kesiyor. Bu hiçbir şekilde krediye ulaşamıyor. Burada ciro kriteri gelirse biz doğru sonuca ulaşırız. Biz bunu TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Kamu Bankaları Genel Müdürlüğüne de ilettik. Onlarda bir kanun değişikliği olması gerektiğinden bahsettiler.”

Başkan Keleş, Kdz. Ereğli kurmayı planladıkları 2. Organize Sanayi Bölgesi Projesi için tüm bakanlıklardan olur aldıklarını ancak Tarım Bakanlığında beklediklerini belirtti. Keleş hem Kdz. Ereğli 2. OSB hem de kafes balıkçılığı projelerindeki bürokratik engellerin kaldırılması için MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’dan destek istedi. Keleş görüşmede ayrıca Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binalarının yıkıldığını ve uzun süredir yenilerinin yapılmadığını ifade etti. Bunun üzerine MHP Milletvekili Yılmaz, Kdz. Ereğli’nin bölgenin önemli kentlerinden birisi olduğunu belirterek Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binalarının yapımının bir an önce hızlandırılmasını istedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.