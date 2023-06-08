İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini fakat hiçbir zaman küme düşme tehlikesi yaşamadıklarını belirten 23 Elazığ FK Kulüp Başkanı Tuncay Kaymak, "Gelecek sezon için genel kurulumuzu yaptıktan sonra adımlar atacağız" dedi.

Geçtiğimiz sezonu orta sıralarda tamamlayan ve yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul sonrası planlamak isteyen 23 Elazığ FK’da Kulüp Başkanı Tuncay Kaymak değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezonu daha iyi bir yerde bitirebileceklerine dikkat çeken Kaymak, “Şanssızlık mı diyelim, istediklerimizi sahaya yansıtamamak mı diyelim nasip olmadı. İnişli çıkışlı bir sezon geçirdik ama hiçbir zaman küme düşme tehlikesi de yaşamadık. Gelecek sezon için genel kurulumuzu yaptıktan sonra adımlar atacağız. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3. Ligi bölgesel olarak dağıtma planı var. Takımların deplasman giderlerini azaltma adına böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi söz konusu Bu konuda alınacak her türlü karara saygılıyız. Yeni sezon inşallah hem biz hem Elazığspor adına başarılı geçer ve en iyi yerlerde tamamlarız. Şehrimiz adına hayırlı olan neyse o olsun diyelim. Her zaman yanımızda olan belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ederim” diye konuştu.