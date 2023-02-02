Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret eden Başkan Kayda, burada Cumhur İttifakı Manisa Milletvekilleri ile bir araya geldi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal’ı ziyaret eden Başkan Kayda, ilçeye kazandırdıkları hizmetlerle ilgili Manisa’nın Cumhur İttifakı milletvekilleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kayda, “Cumhur İttifakı Manisa Milletvekillerimizi TBMM’de ziyaret ederek Belediyemiz tarafından Salihli’mize kazandırdığımız ve devam eden çalışmalarımız hakkında bilgiler verip istişarelerde bulunduk. Sayın Manisa Milletvekillerimiz, tüm hemşehrilerimize selamlarını iletti” dedi.

Başkan Kayda, Ankara ziyaretinde ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı makamlarında ziyaret etmişti.