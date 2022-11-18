Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaretlerinde Salihli’de incelemelerde bulundu. Salihli Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Karadeniz, Başkan Zeki Kayda ve Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri tarafından karşılandı. Vali Yaşar Karadeniz, Manisa’nın büyük ilçelerinden olan Salihli’ye gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e teşekkür eden Başkan Kayda, “Salihli Belediyemizi ziyaret eden Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz’i makamımızda ağırladık. Sayın Valimize, Belediyemiz tarafından ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgiler verdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz’e tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Ziyarette, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdür Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu da hazır bulundu.