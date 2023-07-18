Manisa’nın Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, her dört yılda bir Avrupa UNESCO Jeoparklar ağı içerisinde bulunan jeoparkların denetleme süreci çerçevesinde Salihli’ye gelen UNESCO Jeopark Denetçileri John Galloway ve Jean-Luc Desbois’i ağırladı.

Salihli’deki jeosit alanlarında incelemelerde bulunan UNESCO Jeopark Denetçileri John Galloway ve Jean-Luc Desbois ile gezi sonrasında Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde yemekte bir araya gelen Başkan Kayda, yabancı konuklara Salihli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattı.

UNESCO’dan uluslararası öneme sahip bir kalite sertifikası olan Global Jeopark unvanı ve etiketi alan Kula-Salihli Global Jeoparkı, UNESCO Jeopark Denetçileri John Galloway ve Jean-Luc Desbois tarafından denetlendiğini belirten Başkan Kayda “Jeopark Belediyeler Birliği olarak Kula-Salihli Global Jeoparkı ile ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini jeopark turizmi sayesinde tüm dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

Düzenlenen yemeğe Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra UNESCO Jeopark Denetçileri John Galloway ve Jean-Luc Desbois ve Mahmut Süreyya Karaoğlu katıldı.