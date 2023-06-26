Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2. Lig hayali play-in maçlarına kalan ilçenin futboldaki sultanları Öz Gençlerbirliği’ni ağırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 6. Grup’ta mücadele eden ve ligi ikinci sırada tamamlayan Salihli Öz Gençlerbirliği, play-off biletini kaptı. Antrenörler Mehmet Ali Karaaslan, Tacettin Arslan ve Sezer Kanatlar yönetimindeki Salihli Öz Gençlerbirliği, çeyrek final maçlarında Nevşehir’de Muş Yağmur Spor’u yenerek, adını yarı finallere yazdırdı. Yarı final maçında, Eskişehir’deki müsabakada rakibi Karabük Gençlerbirliği Spor’a yenilen Salihli Öz Gençlerbirliği, finallere veda etti.

Eskişehir’de final kapısından dönen, play-in maçlarında 2. Lig’i zorlayacak olan Salihli Öz Gençlerbirliği’nin sultanları, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyaret etti. Antrenörler Mehmet Ali Karaaslan, Tacettin Arslan ve Sezer Kanatlar’ın da yer aldığı ziyarette, Salihli’nin futboldaki sultanları desteklerinden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkür etti.

Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Başkan Kayda, Salihli’nin futboldaki sultanlarına play-in maçlarında başarılar diledi.