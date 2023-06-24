Manisa Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bayram tatili öncesinde belediye birimlerinde çalışan personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Kayda, Belediye Yemek Salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan personeli ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Salihli Belediyesi’nin tüm çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Değerli mesai arkadaşlarım, 9 günlük bayram tatili öncesinde sizlerle bir araya geldik. Güzel şehrimize birçok proje kazandırdık ve bunları sizlerle birlikte başardık. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ve samimi yol arkadaşlıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum. Bayram coşkusunu yeniden sevdiklerimiz ile birlikte yaşayacağız. Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan mesai arkadaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyor, trafik kurallarına mutlaka uymalarını istiyorum. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayram tadında günler diliyorum” dedi.

Belediye Yemek Salonunda düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, belediye daire müdürleri ve personelleri katıldı.