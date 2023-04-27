Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yerel ligde Manisa şampiyonu olan Salihli Belediyespor U18 Takımı’nı yemekte ağırladı.

Antrenör Enver Dağlı yönetimindeki Salihli Belediyespor U18 Takımı, yerel ligde Manisa şampiyonu oldu. Yeşil-beyazlılar, elde ettikleri bu başarı ile Türkiye şampiyonasında Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da genç şampiyonları aileleri ile birlikte Razlı Tesisleri’nde yemekli toplantıda ağırladı.

“Üstün başarılar diliyorum”

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Antrenör Enver Dağlı ve genç şampiyonların aileleri ile birlikte katıldığı yemekte konuşan Başkan Kayda “2022-2023 sezonu U18 Futbol Ligi’nde başarıyla temsil ederek Manisa şampiyonu olan Salihli Belediyespor’lu genç oyuncularımız, teknik heyetimiz, kulüp yöneticilerimiz ve kıymetli ailelerimiz ile belediyespor tesislerimizde yemekli toplantıda bir araya gelip şampiyonluk sevincini yaşadık. 4-7 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar’da oynayacakları çeyrek final maçlarında yeşil-beyazlı genç oyuncularımız ile antrenörümüz Enver Dağlı’ya üstün başarılar diliyorum” dedi.