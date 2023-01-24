Manisa’nın Salihli ilçesinin Milliyetçi Halk Partili Belediye Başkanı Zeki Kayda, sabah mesaisine hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilere sürpriz bir ziyarette bulunarak kahvaltı sofrasında buluştu.

Manisa’nın Salihli ilçesinin Milliyetçi Halk Partili Belediye Başkanı Zeki Kayda, sabah mesaisine hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilere sürpriz bir ziyarette bulunarak kahvaltı sofrasında buluştu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Demir ile birlikte şantiyeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 2014 yılından bugüne kadar geçen 9 yılda Salihli’ye büyük projeler kazandırdıklarını anlatan Başkan Kayda, Salihli ilçe merkezi ile mahallelerin temizliği noktasında özverili çalışmalar gerçekleştiren tüm işçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Salihli Belediyesi’nin bütün çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, “Geleneksel hale getirdiğimiz şantiye ziyaretleri çerçevesinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz ile sabah mesaisi öncesinde bir araya gelerek kahvaltı sofrasında buluştuk. Her şeyin en güzelini hak eden Salihli’mizin her karışında izimiz var. Salihli’mizin temizliği için özverili çalışmalar gerçekleştiren tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Güzel şehrimiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları da, istek ve şikayetlerini dinleyerek kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.