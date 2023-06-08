Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa’nın Salihli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyarette bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda makamında, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Ege Bölge Başkanı Osman Kabalay, Manisa Şube Başkanı Fisun Kumbaracı, Uşak Şube Başkanı Necdet Aydıner ile başkan yardımcısı Mehmet Karadağ’ı ağırladı.

Ziyarette Genel Başkan Lokman Ayva, derneğin faaliyetleri ve dernek üyeleri hakkında Başkan Kayda’ya bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi veren Ayva, Salihli Belediyesi’ne çalışmalarında ve hizmetlerinde başarı dileklerini iletti.

Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve beraberindekilere teşekkür etti.