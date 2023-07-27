İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın, Aydın’daki ilk ziyareti Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile İYİ Parti’den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti’ye katıldı. Başkan Kaya’ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ankara’daki törenin ardından Aydın’a dönen Başkan Kaya’nın ilk ziyareti ise Buharkent’e oldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve meclis üyeleriyle görüşen Başkan Kaya, tebrikleri kabul etti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise paylaşımında “İl Başkanımız Gökhan Öktem, Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve İYİ Partiden istifa edip AK Partimize katılan İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya Ankara’daki programlarının ardından Buharkent’imize de uğradılar. İlk ziyaretini Buharkent’e yapan başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kaya’ya Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten eşlik etti.