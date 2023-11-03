İncirliova Belediyesi yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatları ile ilçenin dört bir yanında başlayan yol yapım ve yenileme çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gürsel ve Ortaokul Caddeleri ve bu caddelere bağlı sokaklarda sürüyor.

Başkan Kaya, devam eden çalışmaları yakından takip ederek Gürsel ve Ortaokul Caddelerinde incelemelerde bulundu. Çalışma yapılan alanları sokak sokak gezen Başkan Kaya, cadde üzerinde yer alan dükkân sahipleri ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Çalışmalar ile ilgili esnaf ve vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Kaya, vatandaşların isteklerinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

İlçede devam eden üst yapı çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Başkan Kaya, "Sevdamız İncirliova diyerek çıktımız yolda, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde yol hamlelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. İncirliova’mızın en büyük mahallesi olan Cumhuriyet Mahallesi’nde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Gürsel Caddesi ve Ortaokul Caddesi başta olmak üzere çalışmalarımızın devam ettiği tüm sokakları yerinde gördük. Çalışmalarımız tamamlandığında mahallemizin çok önemli olan yol ihtiyacını karşılamakla kalmayacak aynı zamanda yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda cadde ve sokaklarımızın çehresini de değiştirerek modern bir görünüme kavuşturmuş olacağız. Mahalle sakinlerimize ve esnafımıza çalışmalarımız esnasında gösterdikleri anlayış ve özveriden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.